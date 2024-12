Studenti esemplari e atleti modello. Premiati 89 ragazzi dall’università. Ai migliori un assegno di 2.500 euro

Bravi studenti agli esami, ma nei loro sport salgono in cattedra. Nella sede universitaria reggiana di Palazzo Dossetti si è svolta la Festa dello Sport 2024 di Unimore che ha visto protagonisti studenti e studentesse del programma ‘Sport Excellence’ che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno accademico per meriti sportivi e per questo premiati dal rettore Carlo Adolfo Porro, dalla delegata per lo sport Isabella Morlini (foto in alto a destra), dal vicepresidente del Cus More Leonardo Reale e dai rappresentanti del comune di Reggio e della Regione (presenti l’assessora Stefania Bondavalli e il capo della segreteria politica della presidenza, Giammaria Manghi.

"Anche quest’anno – ha detto Isabella Morlini, docente e atleta di valore – abbiamo consegnato attestati di riconoscimento a ragazzi che si sono distinti cogliendo risultati importanti, a livello nazionale, europeo e mondiale. Il nostro ateneo continua a supportare, con grande lavoro di coordinamento tra i vari dipartimenti e tra le diverse società sportive del territorio, il progetto di dual career Unimore Sport Excellence, che permette di conciliare la carriera sportiva agonistica degli studenti con lo studio universitario. Per facilitare il completamento della doppia carriera l’ateneo mette a disposizione l’accompagnamento di un tutor accademico e d’aula e un diploma supplementare, al completamento degli studi in Unimore, rilasciato ai partecipanti al programma per certificare il doppio percorso. Inoltre, con grande sforzo organizzativo, Unimore e il Cus More ogni anno garantiscono la partecipazione dei propri studenti ai campionati universitari nazionali, europei e mondiali".

All’ultima edizione del programma Unimore Sport Excellence, sono stati ammessi 89 studenti, appartenenti a tutti i dipartimenti di Unimore, che sono stati impegnati nelle competizioni sportive nazionali ed internazionali di più alto livello sia in ambito studentesco che assoluto. Per quanto riguarda le competizioni universitarie, oltre 100 atleti Unimore-Cus More hanno partecipato a campionati nazionali e mondiali, cogliendo numerose medaglie e podi. La modenese Valentina Gottardi ha pure preso parte alle olimpiadi di Parigi 2024 nel beach volley. Ludovica Cavalli, allenata da Stefano Baldini, ha gareggiato nell’atletica sui 1500 alle olimpiadi parigine. Un reggiano doc, Andrea Aguzzoli, ha vinto la medaglia di bronzo al mondiale Under25 per nazioni, la medaglia d’argento al mondiale per club di pesca al colpo in Slovenia e la medaglia d’argento al campionato del mondo seniores di pesca al colpo. Ai migliori studenti atleti del programma vengono assegnati ogni anno premi di studio per merito sportivo del valore di 2.500 euro. Nel 2024 sono stati assegnati anche sei posti letto (4 a Reggio e 2 a Modena) a studentesse e studenti del programma Unimore Sport Excellence.