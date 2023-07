Studenti in lotta contro il nazismo ’La Rosa Bianca’ a Casa Cervi

di Maria Giuseppina Bo

C’è un appuntamento speciale oggi a Casa Cervi per il Festival di Resistenza: va in scena la drammatica vicenda della Rosa Bianca, ricordata ormai sui manuali di storia, che non manca di far riflettere profondamente i giovani, perché rivolta a loro. Rievoca infatti la Resistenza di giovani contro il nazismo, lottando senza alcun timore per i nobili ideali di libertà e democrazia contro le Bücherverbrennungen, i roghi dei libri nelle Germania del 1933 e per questo sono morti.

Alle 21.30, Aida Talliente porta in scena ’La Rosa Bianca’ di e con Aida Talliente e con Sandro Fulvio Pievotti (produzione Aria Teatro e Treno della Memoria).

La ’Rosa Bianca’ è il nome scelto da un gruppo di studenti universitari di Monaco, che dalla primavera del 1942 all’inverno del 1943 portarono avanti un percorso di resistenza politica contro il regime nazista.

Ispirati da libri allora proibiti di straordinari scrittori, organizzarono un’attività sovversiva, scrivendo e divulgando dei volantini che portavano la voce di chi non poteva tacere davanti alla violazione dei diritti umani.

I componenti del nucleo principale del gruppo furono arrestati, processati e ghigliottinati per alto tradimento.

Il loro messaggio non si esaurì quell’inverno ma fu accolto e portato avanti da altri, anche dopo la loro morte.

Lo spettacolo, partendo da lettere, pensieri, avvenimenti, è un omaggio ai giovani di allora e di oggi.

Al termine dello spettacolo seguirà la conversazione con il pubblico e gli artisti ’Degustando il Teatro. Voci autorevoli incontrano la Compagnia’ insieme a Mara Pedrabissi.

Durante la serata Casa Cervi rimane aperta ai visitatori ed è visitabile la mostra “7 fotografi per Otello Sarzi”.