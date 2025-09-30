Studenti: la denuncia di un genitore: "Bus affollati, mio figlio resta a piedi"

Fermata Buco del Signore. L’autobus transita, si ferma, ma non apre le porte. È sovraffollato, così alcuni studenti restano a terra. È sempre la solita storia. Questa volta a denunciare il disservizio di Seta è Fabio Boschi, rappresentante di classe e genitore di un alunno iscritto al terzo anno dell’istituto Secchi: "Alla fermata arrivano cinque autobus alle 7.35 e un ultimo alle 7.45, tutti diretti al polo Rosselli. Mio figlio alle 7.25 era già lì, ma non è riuscito a prenderne nemmeno uno". Boschi sottolinea che il problema persiste da giorni:"Giovedì scorso, dei sei autobus, tre non hanno aperto le porte perché già sovraccarichi e, per ragioni di sicurezza, gli autisti non avranno potuto far salire altri studenti. Ma alla fermata sono rimasti a piedi quasi trenta ragazzi".

Nel frattempo, nelle classi si registrano ritardi. "Quando mio figlio ha capito di aver perso l’ultimo passaggio per la scuola, mi ha chiamato – spiega Boschi –. L’ho raggiunto subito per accompagnarlo al Polo scolastico. Per fortuna noi ci muoviamo in scooter e, rispetto a chi è in auto, mio figlio non ha accumulato ‘grossi’ ritardi".

La famiglia Boschi, però, ha da poco rinnovato l’abbonamento annuale da 240 euro: "Quello che ci chiediamo è perché, se la capienza è, è per esempio, di mille posti, vengano venduti abbonamenti per 1.200 persone. Non è corretto".

Il genitore ha affrontato il problema anche con il vicepreside dello Zanelli: "L’istituto dice di aver segnalato a Seta un aumento di 400 studenti rispetto all’anno scorso al Polo Rosselli, provenienti dal Polo Makallè. Ma a me sembra che gli autobus a disposizione siano sempre gli stessi, un numero comunque non idoneo a contenere tutti".

Boschi muove quindi una critica a Seta: "L’azienda non riesce a instaurare relazioni con il proprio bacino di utenti. È impermeabile e irraggiungibile a qualsiasi forma di lamentela. Stamattina (ieri, ndr) mi sono recato in azienda per chiedere un appuntamento con il direttore o con gli uffici amministrativi, ma mi è stato detto che non era possibile. Chiamando il numero verde, dopo qualche minuto la linea cade; il centralino rimanda al numero verde; e persino con l’Agenzia per la Mobilità è difficile mettersi in contatto. Le lamentele arrivano anche dalla provincia, perché chi è sull’autobus viaggia schiacciato come una sardina e chi è alla fermata resta a piedi".

Ylenia Rocco