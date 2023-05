Studenti lituani e greci al Corso

Il Convitto Rinaldo Corso di Correggio ha ospitato un gruppo di studenti e insegnanti lituani e greci, per il Progetto Erasmus Digital literacy. Sono state giornate ricche di eventi per ragazzi e insegnanti dei Paesi partecipanti. Gli ospiti lituani e greci sono stati colpiti dalle antiche chiese, dal teatro Asioli, dai sanpietrini di corso Mazzini, dai numerosi parchi pubblici attrezzati. Ragazzi e insegnanti hanno partecipato ai vari laboratori, assistito a lezioni sulla sicurezza in rete, imparato ad utilizzare piattaforme informatiche e strumenti di robotica.

Fino alla visita in magazzini del "re dei formaggi". Inoltre, gli ospiti si sono trasformati in cuochi, realizzando prodotti da forno salati e i tortelli freschi nella cucina dell’istituto alberghiero. Il progetto si è concluso con un party a base di pizza, musica italiana, balli tradizionali greci e lituani.