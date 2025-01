Studenti sul palco a raccontare l’Olocausto

Dopo l’anteprima al teatro di Brescello, domani alle 20,45 al teatro della rocca a Novellara viene proposto "75190, la storia di Liliana Segre", spettacolo ad ingresso gratuito senza prenotazione. Una rappresentazione per la regia di Domenico Ammendola, con Francesca Picci, produzione di NoveTeatro, con la collaborazione produttiva del Comune di Novellara e la partecipazione di un gruppo di giovani studenti.

Uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo sulle parole di Liliana Segre, perché sia testimonianza di un orrore che sempre si fatica a comprendere, ma testimonianza di una storia – come non manca mai di ricordare la stessa Segre – che finisce bene.

Ci sono biografie che chiedono di essere raccontate, vite che attraversano la Storia e ne diventano testimonianza. Come quella di Liliana Segre. Sono le circostanze in cui ha vissuto, l’Europa dell’affermazione dei regimi nazifascisti, delle leggi razziali, della Shoah che hanno deciso della sua vita e l’hanno resa una storia da raccontare. Ebrea, cresciuta in un ambiente laico, Liliana Segre, nata a Milano nel 1930, viene arrestata e deportata al campo di concentramento di Auschwitz, quando aveva 13 anni. Da quell’inferno farà ritorno soltanto a guerra finita. La Segre, oggi senatrice a vita, ha attraversato quello che le accadeva intorno "un passo davanti all’altro" in "una marcia verso la vita". Le voci dei testimoni di quelle vicende dove l’umanità sembrava essere sprofondata in un abisso d’odio si stanno affievolendo. Per questo nella rappresentazione sono stati coinvolti anche i ragazzi.

