Studenti sulle tracce della storia. Il ricordo della strage di Bologna

Il Gobetti ricorda il 2 agosto 1980. Quarantaquattro anni dopo la strage di Bologna, l’istituto superiore Gobetti ha scelto di ricordare le vittime con un evento ricco di emozione e creatività. Tutte le classi hanno lavorato insieme per trasformare il ricordo in un’esperienza viva e coinvolgente: da una escape room tematica a un bot Gpt dedicato, passando per un video emozionale e persino una torta artistica pensata come metafora della memoria condivisa. Un grande lavoro di squadra, sostenuto con passione da studenti, insegnanti e dirigenza scolastica a cui hanno partecipato anche il sindaco Matteo Nasciuti e gli assessori Farioli, Lanzoni, Baschieri insieme all’assessore di Casalgrande Marco Cassinadri. Si sono tenute le premiazioni del concorso ‘Ore 10.25: rimetti a punto le lancette della memoria’ a ricordo di Vittorio Vaccaro ed Eleonora Geraci, vittime, una casalgrandese e l’altra scandianese, della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980. Al termine delle fasi di valutazione, le classi vincitrici sono state la 2aP, la 3aB, la 5aC, la 5aF e la 5aM. Cassinadri ha ringraziato le "coordinatrici di questo premio, le professoresse Barbieri e Ferrari, le studentesse e gli studenti delle classe coinvolti perché, davvero, tutti gli anni producono materiale di altissima qualità, dando pieno sfoggio della loro creatività e capacità di approfondimento".

m. b.