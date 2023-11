Studio medico a rischio. Il sindaco cerca soluzioni

Questioni economiche legate in particolare alle spese di gestione della doppia sede rischiano di far chiudere uno degli ambulatori di un medico di base di Cadelbosco Sopra.

A rischio l’ambulatorio del centro della frazione di Cadelbosco Sotto.

"Qui è prevista la presenza del medico per due mezze giornate a settimane, importantissime – dicono alcuni cittadini della frazione – soprattutto per i più anziani che hanno difficoltà a spostarsi nel Comune capoluogo. Rischiano di trovarsi senza ambulatorio e costretti a farsi accompagnare, dai figli o dai vicini, nell’ambulatorio a cinque km di distanza. Già in passato abbiamo combattuto contro questa ipotesi, con una mobilitazione generale e una massiccia raccolta di firme. A distanza di pochi anni ci ritroviamo a vivere lo stesso disagio immotivato".

Al momento l’ambulatorio frazionale resta aperto, in quanto non risultano essere state adottare scelte definitive. "Ho parlato con il medico in questione – confida il sindaco Luigi Bellaria – e mi ha accennato dei problemi legati alla gestione e ai costi del doppio ambulatorio. Come amministrazione comunale siamo impegnati a garantire il mantenimento dell’ambulatorio a Cadelbosco Sotto, che serve pure i cittadini di Villa Argine e Villa Seta. Anzi, visto l’aumento delle richieste di visite all’ambulatorio di Cadelbosco Sopra, talvolta capita che i cittadini del capoluogo vengano ricevuti nella frazione. Cercheremo di trovare un accordo verso la soluzione per il mantenimento del servizio". In caso contrario, i cittadini sono pronti a mobilitarsi.

Antonio Lecci