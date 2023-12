Stufa accesa in camera da letto: tre ragazzi finiscono in ospedale

Si è rischiato il peggio, l’altra sera in una abitazione di via Cantonazzo a Rolo, dove tre giovani di origine pakistana sono rimasti intossicati da monossido di carbonio. Ci si è accorti di quanto stava accadendo solo quando sono stati avviati accertamenti in pronto soccorso a uno degli uomini coinvolti. Quando in serata il giovane di origine straniera ha manifestato un malessere generale, è stata chiamata un’ambulanza per il trasporto dall’abitazione fino all’ospedale di Guastalla, per svolgere degli accertamenti clinici. E qui è emerso il sospetto che alla base del malessere ci fosse proprio una intossicazione da monossido, che ha fatto mobilitare nuovamente la Croce rossa di Fabbrico con l’automedica della Bassa, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla.

I soccorsi sono tornati nuovamente in via Cantonazzo a Rolo. I due giovani rimasti a casa, intossicati in modo lieve, sono stati portati in pronto soccorso per una visita di controllo. E nella notte è stato disposto il trasferimento precauzionale di tutti e tre gli uomini (con età compresa tra i 23 e i 36 anni) alla camera iperbarica dell’ospedale di Fidenza, effettuato dalla Croce rossa di Guastalla. Nel frattempo è stata ricondotta la fuoruscita di monossido a una stufa che era accesa nella camera da letto, a conduzione e senza necessità di sfiato esterno. Forse una carenza di ricambio d’aria ha provocato l’intossicazione, per fortuna non grave. Resta sempre valido il consiglio di fare molta attenzione a questi impianti, perché l’eventuale uscita incontrollata di gas rischia di provocare effetti anche molto gravi. Sul posto, come da prassi in questi casi, sono stati chiamati anche i carabinieri, per effettuare accertamenti insieme ai vigili del fuoco sulla dinamica di quanto accaduto.

Antonio Lecci