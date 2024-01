"Stupito che a Lentigione non ci fosse allerta"

Ha parlato il sindaco di Sorbolo-Mezzani, Nicola Cesari, ieri pomeriggio al processo per inondazione colposa di Lentigione, la frazione di Brescello finita in parte allagata dopo il cedimento di un tratto d’argine del torrente Enza, la notte del 12 dicembre 2017. Sotto accusa tre figure – Mirella Vergnani, Massimo Valente e Luca Zilli – all’epoca figure con responsabilità in AiPo. Il sindaco Cesari, ancora in carica nel Comune parmense confinante con Brescello, ha ribadito come nelle ore precedenti l’esondazione a Lentigione, dalla parte opposta del corso d’acqua, nel Parmense, era in vigore uno stato di massima attenzione proprio per i livelli in ascesa dell’Enza a monte, con la posa di sacchetti di sabbia nei punti arginali a maggior rischio. E si era stupito – ha ribadito ieri in tribunale a Reggio – nel non vedere lo stesso stato di allerta sul versante reggiano, dove invece era in vigore solo un controllo generale sulla sommità degli argini, con la vigilanza di alcuni volontari di Protezione civile. Nessuna allerta in paese, nessun avviso neppure per l’evacuazione precauzionale dei piani bassi di aziende e abitazioni. Nulla. Solo nelle prime ore del 12 dicembre i cittadini si ritrovarono con gran parte del paese trasformato in un fiume.

Come ha ricordato la signora Lucia Rapacchi, parte civile al processo assistita dall’avvocato Gianluca Tirelli: commossa ricordando quelle ore tremende, la donna residente a Lentigione ha raccontato di aver cercato di uscire da casa, "ma la corrente dell’acqua mi trascinava via". E così era rimasta in casa, ad attendere i soccorsi arrivati con imbarcazioni dei vigili del fuoco e con gli elicotteri di vigili del fuoco, forze dell’ordine ed esercito.

Al termine delle deposizioni – che le parti civili hanno ritenuto "molto importanti" per comprendere la situazione prima e subito dopo l’esondazione della frazione brescellese – è stata fissata la prossima udienza, per il 23 maggio, per ascoltare altri testimoni delle parti civili. Poi sarà il turno dei testimoni delle difese, fino alle conclusioni del processo e la sentenza, che potrebbe arrivare all’udienza del 25 luglio. Ieri in tribunale era presente anche Carlo Fiumicino, sindaco di Brescello, e l’ex sindaco Elena Benassi.

Antonio Lecci