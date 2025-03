Stuprata a 17 anni. Il racconto dell’incubo: "Prendo te o la mamma?"

Doveva essere un viaggio per approdare a una vita migliore, lasciandosi indietro la guerra e il terremoto. Ma lei, una 17enne siriana, e la sua famiglia, finirono nelle mani di trafficanti di esseri umani, che non si fecero scrupolo alcuno. La ragazzina fu portata in un casolare a San Rocco di Guastalla. Qui, il 30 maggio 2023, in via Madonnina, si scatenò l’inferno: la ragazzina fu sequestrata, picchiata e stuprata, secondo l’accusa da un pakistano. E poi scaricata in una stazione di servizio a Lodi, dove fu ritrovata da un vigile del fuoco che fece scattare i primi accertamenti, poi approdati a un’indagine a carico di tre persone.

Ora il pakistano 31enne Muhammad Waqar, in custodia cautelare in carcere, si trova a processo davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e i membri popolari. In concorso con una donna albanese, la 24enne Stela Molla, tuttora irreperibile, e con il connazionale 29enne Zeshan Mohammad, che ha scelto il rito abbreviato, è imputato per il trasporto illegale in Italia della famiglia siriana che era diretta in Germania, nonché di sequestro di persona: gli uomini di casa furono separati dalle donne e caricati su due auto diverse (Audi e Mercedes).

Al solo Waqar si contestano violenza sessuale pluriaggravata e lesioni, commessa a San Rocco. L’avrebbe presa a pugni sul fianco, minacciando di colpirla anche con bottiglie di vetro o un estintore, tappato la bocca con la mano e stretto le mani al collo fino a farla svenire; risvegliata con botte e palpeggiata, per poi strapparle la camicia, denudarla, farla sdraiare su una coperta chiedendole: "Prendo te, tua mamma o tua sorella?". L’avrebbe poi costretta a rapporti sessuali completi: "Se non ti concedi a me non ti lascio andare dalla tua famiglia". Dopo lo stupro, i tre presunti trafficanti, ancora in contatto con il padre lasciato in Friuli, lo avrebbero costretto a versare un riscatto di 7.500 euro, minacciando di trattenere i suoi parenti e facendolo chiamare anche dalla figlia abusata e picchiata.

L’inchiesta è stata seguita dal pm Marco Forte della Dda di Bologna, mentre nel processo reggiano risulta applicata la pm Giulia Galfano. L’imputato è assistito dall’avvocato Elisa Baldaccini, che ieri, da noi interpellata, ha preferito non rilasciare commenti. Stefania Lodi Rizzini, ispettore capo della polizia locale Bassa reggiana, ha ripercorso quel giorno: "I colleghi accorsero in via Cisa 5 a Guastalla dove avevano trovato un’anziana, una 40enne e una bambina piccola di 7 anni che non parlavano italiano. Emerse che erano state abbandonate in questa casa in area golenale, dove secondo la donna avrebbe dovuto esserci anche il marito con altri familiari". Ma l’uomo risultò essere al comando della polizia ferroviaria di Udine ed emerse a stretto giro che la 17enne non era con lui, come pensavano. Più tardi da Udine si seppe che la ragazzina era stata trovata a Lodi, con segni di percosse. "Abbiamo messo in contatto telefonicamente la mamma con la figlia. Ma dopo un primo momento di felicità - racconta l’ispettore - siamo caduti tutti nel baratro". La 17enne, sentendo la madre, le disse subito: "È vero, mi hanno picchiata e hanno anche abusato di me". Le donne "sono scoppiate in lacrime, la mamma era stravolta e alienata".

Il giorno dopo il padre e i componenti maschili della famiglia arrivarono da Udine a Guastalla, e poi ripartirono con il resto della famiglia. Furono promossi i primi accertamenti sulle macchine: "Il papà diede i numeri dei cellulari e descrisse le auto, mostrandoci foto di mezzi simili dal cellulare. Poi la squadra mobile di Lodi comunicò le targhe di Audi e Mercedes, già circolanti in Italia dal 28 maggio". E anche sulla casa di San Rocco, individuata attraverso un incrocio di celle telefoniche: "La madre parlava di un campanile visibile dalla casa, ma non riconobbe le immagini dei luoghi da noi proposte, facendolo invece con quella di via Madonnina davanti alla squadra mobile". La casa è di un italiano che risultava residente, ma si era allontanato senza registrare la variazione di indirizzo: lui, estraneo all’inchiesta, ieri ha raccontato di averla affittata a un pakistano, ma senza riuscire a riconoscerlo dopo anni. Per monitorare la casa, furono anche messe telecamere, confermando la testimonianza della donna su persone con abiti orientali che coltivavano un orto. Nella prossima udienza sarà sentita la ragazzina dietro un paravento e si procederà a una ricognizione con l’imputato.