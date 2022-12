Reggio Emilia, tenta di stuprare la ex in albergo

Stupro sventato in albergo, la conferenza stampa del questore Ferrari

Reggio Emilia, 31 dicembre 2022 - In 365 giorni, il 113 ha ricevuto quasi 76mila telefonate. Alcune decisive. Il 12 giugno scorso, alle 17,45, un trentenne segnalò alla Sala operativa d’aver ricevuto una chiamata dalla fidanzata. La ragazza era preoccupata, aveva appena visto il suo ex compagno – con precedenti per violenza sessuale – che le faceva la posta in piazzale Marconi. Sulla base di questi pochi, allarmanti indizi, l’equipaggio della Volante riuscì a rintracciare vittima e aguzzino. Erano in una stanza d’albergo, in piazzale Marconi. Lei intontita, lui nudo, pronto ad abusare della donna. Storie di mancate violenze sessuali, storie di bambini fuggiti di casa "per andare a trovare la zia" e miracolosamente ritrovati alla stazione Mediopadana dagli uomini e dalle donne della nostra questura. Il consuntivo di fine anno – illustrato dal questore Giuseppe Ferrari, affiancato dalla dirigente delle Volanti, Mariantonietta Murè (a sin) e dal capo di Gabinetto, Federica De Simone (a destra) – è una storia di persone e di impegno. Dietro ogni numero, una storia, spesso dai contorni drammatici. "Un numero così elevato di chiamate al 113 testimonia la vicinanza della comunità", osserva Ferrari. La Volante, va detto, ha arrestato in flagranza 77 persone: "È la...