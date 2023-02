Stupro, arrestato uomo di 36 anni. “Violentava il figlio della compagna”

Reggio Emilia, 14 febbraio 2023 - Gravissime accuse sono rivolte a un uomo di 36 anni, siciliano d’origine e attualmente residente a Reggiolo, nella Bassa Reggiana. E’ indagato per gravi abusi e violenze sessuali su un bambino, che sarebbero avvenuti tra il 2010 e il 2012 in Germania, dove aveva vissuto in passato.

Ieri mattina è stato raggiunto nella sua abitazione reggiolese dai carabinieri del nucleo operativo di Reggio e dai colleghi della caserma reggiolese per eseguire un mandato di cattura europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca, dove l’uomo risulta ricercato.

Dopo le procedure di identificazione, il siciliano è stato portato in caserma e poi nel carcere di Reggio, in attesa della eventuale consegna alle autorità tedesche, alle quali deve rispondere di reati che prevedono pene piuttosto severe, che possono arrivare fino a quindici anni di reclusione. Il mandato di arresto è stato emesso a inizio mese e riguarda fatti che si sarebbero verificati diversi anni fa. Solo ora, però, si è arrivati a una definizione delle accuse.

Dal giugno 2010 fino al marzo 2012, il 36enne si sarebbe reso responsabile di una quarantina di episodi tra abusi e violenze sessuali aggravate nei confronti di un bambino, ovvero il figlio della donna con cui l’uomo conviveva ai tempi della sua permanenza in terra tedesca. Episodi che l’uomo avrebbe commesso approfittando dell’assenza della donna, nei momenti in cui lei era al lavoro e lui poteva trovarsi da solo con il minorenne, nell’abitazione occupata in Germania negli anni a cui si riferiscono le contestazioni dell’autorità giudiziaria nei suoi confronti.

Il tribunale distrettuale di Heidelberg, che si sta occupando di questa vicenda, lo scorso primo febbraio ha emesso il provvedimento di mandato di arresto europeo, che dopo alcuni accertamenti è stato eseguito ieri mattina dai carabinieri, a Reggiolo, con l’uomo che è stato subito messo a disposizione della Corte d’Appello di Bologna.