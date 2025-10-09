"Stupro di gruppo in centro". Uno patteggia, l’altro alla sbarra. L’imputato in aula: "Non ricordo"

Avrebbe stuprato, insieme a un altro giovane, una ragazza allora 21enne, nella propria casa in centro storico. Per questo presunto episodio, datato 17 maggio 2015, i due giovani erano stati indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo aggravata.

Da tempo un imputato ha definito la propria posizione, patteggiando davanti al giudice Dario De Luca 1 anno e 10 mesi con pena sospesa, e ha versato un risarcimento alla ragazza. L’altro, un reggiano oggi 44enne, è stato rinviato a giudizio e ora figura a processo con rito ordinario. Secondo quanto si riporta nel capo di imputazione, avrebbero approfittato dell’alterazione psicofisica della giovane dovuta all’assunzione di alcol e droga, circostanza contestata come aggravante perché avrebbe ostacolato la sua difesa.

Nella casa in centro, mentre lei versava "in un profondo stato di sopore", e usando "violenza estrinsecata nella rapidità del gesto", l’allora 34enne avrebbe partecipato insieme all’altro uomo "ad atti di violenza sessuale", consistiti nell’averla costretta a subire un rapporto completo.

La giovane aveva segnalato l’accaduto alla questura nel 2015 ed era andata al pronto soccorso; ne era scaturita l’indagine seguita dal pubblico ministero Maria Rita Pantani, che ha coordinato gli accertamenti della squadra mobile. Poi la ragazza trascorse un periodo all’estero, non risultando reperibile agli inquirenti che la cercavano, poi rientrò. Dal 2019 le attività sul caso ripresero, subendo poi uno stop legato all’emergenza Covid; in seguito un imputato ha patteggiato mentre l’altro è stato rinviato a giudizio.

La giovane, costituita parte civile attraverso l’avvocato Guglielmo Flacco, ha già testimoniato in tribunale ribadendo le accuse. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti (nella foto), a latere Giovanni Ghini e Greta Iori, ieri sono stati ascoltati l’imputato 44enne, che è difeso dall’avvocato Giovanni Tarquini, più altri due testimoni tra cui l’uomo che patteggiò, sentito con l’assistenza del difensore Helmut Bartolini.

Il 44enne ha detto che aveva lasciato una festa ed era tornato a casa, dove poi era arrivato l’amico con la 21enne che doveva recuperare una bici e che salì nell’abitazione dicendo che doveva andare in bagno. Poi sarebbe avvenuta la contestata violenza sessuale di gruppo, che ieri è stato negata in aula dal 44enne: "Mi sono addormentato sul divano, ero a un metro dalla ragazza e dall’altro (quello che ha patteggiato, ndr). Poi mi sono risvegliato sentendo le loro voci: erano intenti in atti sessuali", senza però parlare di rapporti completi.

"Quando li ho visti ho detto a lei di andarsene, ma poi la ragazza mi ha preso di mira": il 44enne ha raccontato di essere stato malmenato due volte e in un’altra occasione strattonato dagli amici di lei. La giovane era stata denunciata da colui che ha patteggiato per percosse e lesioni, venendo poi processata e assolta. Quest’ultimo mandò in passato una lettera di scuse alla donna – di cui si è parlato anche ieri in aula – dove diceva che quella sera non era nel pieno delle sue facoltà e che aveva bevuto.

Ieri ha risposto con diversi "non ricordo", dicendo che in casa erano presenti tre uomini e che non sapeva se il 34enne avesse fatto sesso con la ragazza.

È stato ascoltato anche un terzo uomo, estraneo alle accuse, che a detta della donna le aveva fornito cocaina, ma lui ha negato e ha detto di non essere salito in casa.

Secondo la giovane, il 44enne tuttora accusato di violenza sessuale e colui che patteggiò avrebbero fatto uso di droga e alcol; sentiti in aula i due hanno negato lo stupefacente ma ammesso l’uso di alcol. L’avvocato Tarquini ieri ha chiesto e ottenuto di sentire i primi due poliziotti che raccolsero la voce della giovane e il processo è stato rinviato a novembre.

"Il mio assistito si ritiene ingiustamente chiamato in causa: lei gli ha rivolto accuse infondate – dichiara Tarquini – da cui ha deciso di difendersi nel vaglio del dibattimento".