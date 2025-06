"Stuprò la sua ragazza". Ma un vocale lo scagiona

La relazione tra due giovani - lui all’epoca 19 anni, lei 17 - è approdata ieri in tribunale: il ragazzo era stato condannato per rapina e violenza privata, per aver strappato alla fidanzata reggiana A.L. il telefonino per controllarne il contenuto. Il processo ha però stabilito che nel 2018 non ci fu né lo stalking né la duplice violenza sessuale che venivano contestati all’imputato O.C., tunisino residente a Reggio. Il collegio giudicante ha infatti assolto con formula piena il giovane, come chiesto dall’avvocato difensore Mario Di Frenna. La pm Maria Rita Pantani, invece, aveva domandato 8 anni e 6 mesi di reclusione. Dalle testimonianze di genitori e amici è emerso che la 17enne non temeva per la propria incolumità, tant’è che dopo le liti tornava sempre da lui. Rispetto all’accusa di violenza sessuali, la difesa ha presentato un messaggio vocale decisivo, in cui la giovane dice che tutte le accuse erano vere, ma non quelle di stupro.

Francesca Chilloni