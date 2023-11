Sturmann e Fumettibrutti al Multiplo

Doppio appuntamento domani al Multiplo insieme a due autori eccezionali: l’illustratore Gianluca Sturmann e Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti (foto). Alle 16 si terrà un laboratorio per bambini (6-10 anni) con Sturmann intitolato "Costruiamo per immagini: il condominio dei sogni e dei diritti". Le sue opere saranno esposte al Multisala 900 fino al 24 febbraio 2024. Alle 17,30 invece Fumettibrutti presentrà il suo percorso personale ed artistico: è una giovane donna trans, e ha firmato una trilogia in cui racconta in modo autobiografico il percorso da ragazzo a ragazza. "Romanzo esplicito" è stato il suo esordio, col quale ha vinto il Premio Micheluzzi. Sono seguite le graphic novel "P. La mia adolescenza trans", "Anestesia", "CenerentolA" e un racconto nell’antologia Post Pink.

f.c.