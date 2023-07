Styles stravolge la viabilità Come aggirare gli stop

Tutto è pronto, Harry Styles arriva a Reggio Emilia. Ma per agevolare il corretto svolgimento del maxi concerto da ben 103mila presenza, evitare congestionamenti del traffico e tutelare i pedoni, sono previste parecchie modifiche alla viabilità cittadina, limitate nello specifico alle strade vicine alla Rcf Arena. A partire dalle ore 15 di ieri, fino alla fine del deflusso post concerto, via dell’Aeronautica, nel tratto da via Caduti delle Reggiane (esclusa) a Via Agosti (inclusa), sarà zona rossa: si potrà dunque percorrere solo a piedi e saranno di conseguenza chiuse le uscite delle vie laterali sulla via principale. Alle 15 di ieri invece è stata chiusa al traffico via del Chionso, nel tratto da via Saragat alla Rcf Arena, che sarà accessibile solo ai residenti e alle dirette attività, con la certificazione. Oggi dalle 8 via Chionso sarà chiusa anche nel tratto da via Taddei a via Saragat. Poi, dalle 15 verrà chiusa pure via Montagnani Marelli; in questo caso potranno passare i diretti ai parcheggi ‘persone con disabilità prenotate’, staff e gold.

Oggi, per quanto concerne via Adua, in direzione Est, sarà presente l’obbligo di svolta in via Bligny. Via Agosti resterà chiusa per l’intera giornata di sabato; mentre via Gramsci, nel tratto che parte da via Bovio a via Adua e via Regina Margherita escluse, non sarà più accessibile dalle ore 22 di questa sera. Le modifiche alla viabilità riguardano anche le uscite delle tangenziali e dei sottopassi; saranno chiusi: l’uscita 3 della tangenziale Nord in direzione Modena, dalle ore 15 di oggi alle 2 circa di domani; l’uscita 3 della tangenziale nord in direzione Parma dalle 8 di oggi fino al completo deflusso e il sottopasso ciclopedonale ,tra via Caduti delle Reggiane e Gavassa, dalle 00 di questa sera alle 6 di domani mattina.

Per garantire massima sicurezza e comfort agli ospiti sono stati adibiti tre depositi bagagli:

• Oratorio Don Bosco (via Adua 79)-sabato 22 dalle 7.30 alle 18 e dalle 23 fino alle 2 -domenica 23 dalle 7.30 fino alle 12 (Il costo è qui di 10 euro per un giorno, 12 per due e 20 per tre; 1 euro all’ora per depositi di 5 ore mentre il costo per accessori, come ad esempio il casco, è di 3 euro al giorno).

• Circolo Arci Pigal (via Petrella 2) Aperto sabato 22 dalle 7.30 alle 02. Sarà possibile ritirare quanto depositato anche la domenica mattina a partire dalle 8.30. La tariffa pre vede 10 euro per il deposito di un giorno, 5 euro per mezza giornata (dalle 18 alle 2 di notte).