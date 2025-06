"Su chi ricadono ora i costi del voto?"

"Ho grande rispetto per chi ha deciso di votare – è la premessa di Fabio Filippi (Forza Italia) – ma per la sinistra e la Cgil il referendum si è rivelato un clamoroso flop, persino a Reggio Emilia, provincia storicamente orientata a sinistra, dove tuttavia non è stato raggiunto il quorum. Anche la maggioranza dei reggiani ha disertato le urne. Ora, su chi ricadranno i costi di questa tornata elettorale? Sui cittadini, già alle prese con il carovita, l’aumento delle bollette e l’incremento di bolli e ticket sanitari."