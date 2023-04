Su Crovetti anche indagini private

L’assunzione di un’agenzia di investigazione privata e l’appello, lanciato per bocca di un amico di famiglia, nei confronti del possibile responsabile a farsi avanti. La vicenda legata alla morte del dottor Maurizio Crovetti, 71 anni, assume una nuova piega. Lo stimato medico di famiglia, vittima di una rovinosa caduta una settimana fa in via Monterampino, vicino al cimitero nuovo di Albinea, è spirato giovedì pomeriggio a causa dei traumi subiti. Sulla dinamica, però, permangono molti dubbi. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo che è nelle mani del sostituto Maria Rita Pantani, e potrebbe essere disposta nei prossimi giorni anche l’autopsia. Ma ieri anche la famiglia ha deciso di volerci vedere chiaro.

Con l’aiuto dell’ex agente della squadra mobile di Reggio, Donato Cavalera, è arrivata la decisione di ingaggiare un’agenzia di investigazioni private: "Conoscevo Maurizio (Crovetti, ndr) da tantissimo tempo, ero suo amico personale e anche della famiglia Crovetti nella sua totalità – spiega Cavalera -. E’ una morte che mi ha colpito profondamente, da qui la volontà di mettermi a disposizione. In queste ore abbiamo svolto un sopralluogo dove è avvenuta la caduta". L’esperienza e la conoscenza della materia da parte di Cavalera fa propendere per una probabile caduta causata da terzi: "Conoscendo la meticolosità e il fisico del dottor Crovetti, faccio fatica a pensare ad un incidente ‘autonomo’ – argomenta l’ex agente della Mobile -. Abbiamo considerato il caso di un animale sbucato all’improvviso, ma Crovetti l’avrebbe potuto notare, sia anche quello di un qualche sbandato che l’abbia colpito a scopo di rapina. Ma le case abbandonate attorno alla zona sono totalmente disabitate; e il borsello del dottore era ancora presente sulla strada".

Da qui l’appello: "All’eventuale responsabile a farsi avanti, in un rigurgito di buon senso. Per altro, va tenuto conto che l’agenzia svolgerà delle indagini anche eventualmente tracciando i cellulari operanti nella zona del sinistro al momento dello stesso e se vi fossero elementi rilevanti ne informerebbe immediatamente l’autorità giudiziaria. Quindi l’auspicio è che se qualcuno ha commesso il fatto e leggesse queste parole, di presentarsi alle autorità assumendosi la responsabilità dell’accaduto".

Nicola Bonafini