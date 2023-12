Su Europass il Cv perfetto

Il sito Europass (https://europa.eu/europass/it) è un insieme di strumenti e servizi on line gratuiti utili a mettere in evidenza esperienze, competenze e qualificazioni. Tra le numerose sezioni troverai anche un editor online per la creazione del CV, che permette in maniera semplice di crearlo attraverso un modello standardizzato disponibile in 4 formati grafici e 31 lingue, rendendolo uno dei formati di curriculum più conosciuti per cercare lavoro in tutta Europa.

Di facile consultazione, risulta familiare ai datori di lavoro privati, agli enti pubblici e agli istituti d’Istruzione!

Europass CV comprende le sezioni tradizionali di un curriculum vitae, come dati personali ed esperienza professionale, ma offre anche spazio per informazioni aggiuntive quali competenze e progetti. Puoi facilmente personalizzare il CV aggiungendo o rimuovendo sezioni in base alle tue esigenze. Il modello online è progettato per essere intuitivo e facile da utilizzare, non devi preoccuparti della formattazione: è già impostata in automatico. Ricorda che il CV è la prima occasione che hai di presentare le tue competenze e le tue esperienze a un futuro datore di lavoro.

È un’istantanea di chi sei, di cosa sai fare, del tuo percorso scolastico e delle tue esperienze lavorative. Il modello Europass CV ti consente appunto di evidenziare le tue qualifiche e i traguardi più rilevanti. Per approfondire questi ed altri utili consigli visita la sezione "strumenti-ricerca-lavoro" su www.agenzialavoro.emr.it