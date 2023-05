Su il sipario: ecco a voi... ’I talenti di Fabbrico’

Oggi alle 15 si svolge la seconda edizione de "I talenti di Fabbrico", uno spettacolo promosso dal Gruppo Primavera con esibizioni di bambini e adulti in numeri di danza classica e moderna, ginnastica ritmica, danze caraibiche, tango argentino, danza contemporanea, oltre a cantanti e musicisti. Fabbrico è un ricco vivaio di artisti nelle varie discipline. La scuola di musica negli anni ha "sfornato" decine di giovani talenti. Alcuni ne hanno fatto la loro professione, altri l’hanno scelta come hobby. Le varie scuole di danza e di ginnastica hanno formato giovani che si sono distinti classificandosi in gare importanti. Con questa iniziativa si vuole valorizzare i "talenti", dando loro visibilità portandoli sul palco.