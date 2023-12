Su il sipario, ecco ’Edmond’

Al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio va in scena "Edmond" (foto), oggi alle 16, produzione di On Art e regia di Matteo Bartoli. Con Ennio Cantoni, Paolo Orlandini, Giorgia De Lorenzi, Andrea Bagni, Cesare Mattioli, Luca Zanni, Martina Forioso, Camilla Guatteri, Elisa Donelli, Roberta Minzera, Caterina MartileIli, Claudia Scioccimauro, Daria Lo Sapio, Elisabetta Fonseca, Monica Mirandola. "Edmond" è lo spettacolo più rappresentato in Francia negli ultimi otto anni. La rivisitazione del testo e la regia di Bartoli esaltano il conflitto che un artista ha quotidianamente con se stesso, tra l’amore degli affetti più importanti con l’amore per la gloria. "Edmond" è ambientato nella Parigi a fine Ottocento, nell’epoca più suggestiva e romantica che si possa mai ricordare. Al teatro Piccolo Orologio di via Massenet oggi alle 19 in scena "Lady Grey" di Will Eno, con Alice Giroldini, per la regia di Marco Maccieri. Mentre al teatro Pedrazzoli di Fabbrico oggi alle 17 è in programma la replica di "Un curioso accidente" di Carlo Goldoni, nuova produzione di NoveTeatro, con regia di Elena Bucci e collaborazione artistica di Domenico Ammendola. Sul palco Andrea Avanzi, Matteo Baschieri, Mattia Biasotti, Sabina Borelli, Silvia Gandolfi, Paolo Zaccaria, drammaturgia sonora di Raffaele Bassetti, scene e costumi di NoveTeatro. L’opera teatrale in tre atti è stata scritta da Goldoni nel 1760.