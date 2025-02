Su licei e professionali. Allarme tecnici, meccatronica ko

Sono 4.424 le iscrizioni alle scuole superiori statali effettuate per il prossimo anno scolastico, pari al 90% degli alunni delle terze medie, che sono 4.986: 200 ragazzi in meno rispetto al 2024/25. Una piccola percentuale si iscrive direttamente a scuola e altri ragazzi in istituti fuori provincia. I dati diramati dalla Provincia, sono riferiti al 10 gennaio, il giorno della chiusura delle iscrizioni. Si tratta di numeri che le singole scuole dovranno accettare o smistare secondo le iscrizioni ricevute. Ed è possibile si siano registrate iscrizioni dell’ultimo momento.

Secondo i dati del Provveditorato di Reggio Emilia e dell’Ufficio scolastico Regionale, sempre riferiti ad iscrizioni appena chiuse, gli iscritti nelle scuole superiori statali e paritarie al licei sono 1.384, 1.517 ai tecnici, 1.021 agli istituti professionali, 90 alla formazione professionale (1.111 in totale). Si allarga la forbice tra licei e tecnici: sceglie infatti un indirizzo liceale il 40,6% dei ragazzi, in crescita rispetto al 38,5% dell’anno scorso. Le iscrizioni ai tecnici arrivano al 34,3% in netto calo rispetto al 38,4% del 2024/25. Gli indirizzi professionali salgono al 25,1% rispetto al 23,1%.

In città aumentano: il liceo Canossa (+32), il Galvani-Iodi (+23) e Filippo Re (+16). Sono in calo tutti gli altri istituti: Pascal (-45), Ariosto-Spallanzani (-26), Chierici (-25), Moro (-23), Zanelli-Secchi (-19), Scaruffi-Levi-Tricolore (-19), Motti (-18), Nobili (-2). A Castelnovo Monti cala il Cattaneo (-41), aumenta il Mandela (+15). Scende il Gobetti di Scandiano (-62) e il D’Arzo di Montecchio (-22). A Guastalla aumentano: il Carrara (+11) e il Russell (+9). A Correggio aumentano il liceo Corso (+29) e il Convitto Corso (+3), cala l’Einaudi (-32).

Vediamo le iscrizioni nel dettaglio, secondo gli indirizzi. Per i licei è in forte aumento solo il liceo delle scienze umane (+54 iscritti, di cui 39 al nuovo indirizzo del liceo Corso di Correggio), aumenta il liceo delle scienze umane- opzione economico-sociale (+29), il liceo sportivo (+26), lo scientifico con scienze applicate (+12). In calo lo scientifico (-34), l’artistico (-33), il classico (-25), il linguistico (-9) e il coreutico (-2).

Nei tecnici, i numeri più sconfortanti. Aumentano gli indirizzi turistico (+4), elettronica ed elettrotecnica (+2) e grafico (+2). In calo tutti gli altri: meccanica, meccatronica ed energia (-83 iscritti), amministrazione, finanza e marketing (-78), informatico (-66), CAT – costruzioni, ambiente e territorio (-21), moda (-11), chimica (-5), agrario (-2).

Per i professionali aumentano i servizi per la sanità e l’assistenza sociale (+60), i servizi commerciali (+18), l’ottico (+5), l’enogastronomico (+1). Calano gli indirizzi: manutenzione e assistenza tecnica (-13), odontotecnico (-11), industria e artigianato per il made in Italy e agricoltura (entrambi -8).