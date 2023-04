Subazzoli presenta ’Storii mai cuntedi’

Un ricco calendario artistico alla fiera di San Cassiano a Novellara, che oggi alle 10 al quartiere Borgonuovo propone l’inaugurazione di una mostra di pittura a cura dell’Associazione Artistica Tricolore, aperta fino al primo maggio.

Sempre oggi, alle 16,30 alla sala civica della Rocca, viene presentato il libro "Storii mai cuntedi" di Sergio Subazzoli, storico personaggio locale, per un evento organizzato dal circolo culturale Marta Beltrami, con contributi del Gruppo Léngua Medra Cultura e valorizzazione del dialetto, con ingresso libero. Domani in piazza Unità d’Italia dalle 9 alle 19 è possibile visitare una mostra del ricamo del Gruppo di cucito del circolo Aperto. Lunedì dalle 10 visite alla museo della civiltà contadina e all’acetaia comunale in Rocca.