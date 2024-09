Subbuteo, Bari e Lamberti campioni del mondo

Due reggiani festeggiano il titolo iridato di calcio da tavolo. Nella splendida cornice inglese di Tunbridge Wells, nella culla che ha dato i natali al gioco, la selezione azzurra guidata dal commissario tecnico Marco Lamberti e capitanata da Saverio Bari ha avuto la meglio su una folta pattuglia di avversari, superando all’ultimo atto il Belgio e replicando il successo romano del 2022.

"Non partivamo favoriti, ma abbiamo lottato turno dopo turno fino ad imporci", spiega Saverio Bari che raggiunge così quota 11 tra i titoli mondiali in bacheca, oltre a 2 allori continentali. "Il mondiale si è disputato dove è nato il gioco, abbiamo avuto anche l’opportunità di visitare le fabbriche dove è stato prodotto – prosegue il pluridecorato atleta reggiano – con la squadra che è stata davvero impeccabile. Siamo cresciuti nel corso della competizione, dai quarti di finale con l’Inghilterra fino alla vittoria all’ultimo secondo nella semifinale con la Grecia: emozioni forti, con gran dose di adrenalina, prima del vittorioso ultimo atto con il Belgio. Da parte mia sono soddisfatto per come ho giocato, mi sentivo bene: vincere è sempre bello".

A completare la selezione Open, oltre all’altro reggiano Marco Lamberti nelle veci di commissario tecnico, Matteo Ciccarelli e Luca Battista (Napoli Fighters), Filippo Cubeta (Barcellona Calcio Tavolo), Marco Brunelli (Virtus Rieti) e Leonardo Giudice (Subbuteo Club Labronico). Anche la finale è stata all’insegna dell’equilibrio: dopo aver raggiunto in extremis il pareggio sui quattro campi di gioco, l’Italia ha trionfato grazie alla miglior differenza reti complessiva.

La manifestazione – Campo di gara è stata la già citata Turnbridge Wells, nel Kent, dove 75 anni fa Peter Arthur Adolph, un ornitologo inglese, inventò il Subbuteo, un gioco che avrebbe conquistato milioni di appassionati, con 26 selezioni nazionali provenienti da tutto il mondo, tra cui Brasile, Giappone, Singapore, Tunisia, Stati Uniti e Ucraina.

Damiano Reverberi