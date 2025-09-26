Subbuteo, il maxi torneo. Si fa gol con l’indice all’ex mercato coperto

Scaldate il dito indice o, se preferite, il dito medio: a Reggio Emilia torna protagonista uno dei giochi da tavolo più apprezzati da grandi e piccini che ha attraversato diverse generazioni, ovvero il Subbuteo. Domani, 27 settembre 2025, presso l’Ex Mercato Coperto di Via Emilia San Pietro, si terrà il Trofeo Juniores ‘Il Mercato’, un torneo di calcio da tavolo (Subbuteo) riservato agli under 20, organizzato da Subbuteoland in collaborazione con la UISP di Reggio Emilia.

La partecipazione all’evento sarà gratuita e i ragazzi avranno l’opportunità di cimentarsi in una vera competizione sportiva, con la garanzia della presenza di arbitri professionisti e istruttori qualificati. Questi ultimi, oltre a dirigere gli incontri, saranno disponibili anche a spiegare le regole del gioco, rendendo il torneo un’occasione perfetta sia per chi è già pratico, sia per chi si avvicina per la prima volta al calcio in miniatura.

L’evento prevede l’utilizzo di 10 campi ufficiali che verranno allestiti all’interno dell’ex Mercato Coperto, mentre i giovani partecipanti dovranno essere dotati di scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo.

Le squadre e le palline saranno a carico dei partecipanti, ma potranno essere acquistate anche direttamente sul posto. Il programma della giornata si aprirà alle 14.00 con la registrazione degli atleti, per poi dare il via alle partite alle 14.30 con la manifestazione che si concluderà all’incrica verso le 18.30, al termine di un pomeriggio che promette spettacolo, entusiasmo e tanto divertimento. Per iscriversi al torneo sarà sufficiente compilare il modulo presente sul sito ufficiale www.subbuteoland.it oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 380-1581320. Il Trofeo Juniores ‘Il Mercato’ rappresenta un’iniziativa importante non solo per diffondere la conoscenza del Subbuteo tra i più giovani, ma anche per valorizzare lo spirito aggregativo e sportivo che da sempre contraddistingue questa disciplina.

Cesare Corbelli