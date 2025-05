Subisce rapina in casa: artigiano ancora sotto choc

"Cosa vuole che le dica… È stata un’esperienza di cui avrei fatto volentieri a meno. Comunque sono qui, in officina. Perché devo lavorare…". Non ha tanta voglia di parlare, Paolo Carnevali, artigiano titolare di una officina di gommista con sede in via Dante Alighieri a Poviglio. Nei giorni scorsi, nel fine settimana del 25 aprile, è stato aggredito da quattro persone mentre si trovava nella sua abitazione, insieme a un’amica. In tarda serata, mentre l’uomo si stava appisolando sul divano di casa, i quattro malviventi sono riusciti a entrare da una porta del garage, raggiungendo il padrone dell’abitazione per minacciarlo, allo scopo di arrivare a denaro e oggetti di valore. Carnevali ha tentato una reazione, venendo però spinto sul pavimento, battendo il volto e riportando la lesione a un dente. È stato poi medicato in ospedale. Dal punto di vista fisico nulla di grave, ma è forte lo choc di un simile episodio. In casa anche una sua amica, la quale si è ferita lievemente nel tentativo di chiudersi in una camera quando sono entrati i rapinatori con volto coperto da passamontagna.

Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro. Sulla rapina sono in corso le indagini dei carabinieri di Poviglio.