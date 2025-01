"Subito ho pensato a un attentato"

"Il primissimo pensiero è stato che fosse un attentato, visto anche quello che sta accadendo nel mondo di oggi...". Il vigilante addetto alla sicurezza della Coop di via Sani ha visto tutto. Era vicino all’ingresso quando all’improvviso l’auto ha sfondato le porte principali del supermercato. È la stessa idea che si sono fatti tanti clienti che ieri mattina, vedendo precipitarsi un’auto dentro al punto vendita. Fortunatamente si è trattato però di un incidente senza gravi conseguenze, ma che poteva finire in strage.

A mente fredda, la guardia giurata che lavora per un istituto di vigilanza privata al quale Coop affida il servizio di sicurezza, ripercorre quei momenti: "La donna era in difficoltà e forse in stato confusionale – ha spiegato – perché man mano che si avvicinava con l’auto all’ingresso, suonava il clacson, senza però riuscire a fermare il mezzo. Per fortuna andava pianissimo, quasi di trazione anteriore. Ma la velocità, seppur ridotta, tanto è bastata per abbattere i pilastrini metallici che fanno da barriera protettiva al negozio e le porte. Poi ha centrato una cliente che stava uscendo dopo aver fatto la spesa, ferendola lievemente. Così abbiamo chiamato subito i soccorsi. Non dovrebbe essere nulla di che, anzi speriamo che si rimetta in fretta".

dan. p.