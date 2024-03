"Subito il tavolo provinciale"

"Zanni convochi urgentemente il tavolo provinciale, la politica per una volta sia unita e faccia una scelta etica". A chiederlo è Paolo Guidetti (nella foto), presidente regionale e segretario provinciale di Azione. "Prima di tutto come reggiano e come vittima di un grave infortunio sul lavoro sono scioccato per la scia di dolore e sangue", una catena di eventi che "fatico a derubricare nel sottoinsieme della sfortuna e che ritengo richieda, invece, una seria e soprattutto rapida presa di posizione da parte delle istituzioni". Guidetti chiede alla politica "il massimo dell’unità d’intenti: non sarebbe etico dividersi sul tema della sicurezza sul lavoro, che ha risvolti umani, sociali ed economici importanti. E se anche avessimo un dubbio sull’opportunità di questa o di quella posizione magari più conveniente dal punto di vista elettorale, invito tutti a pensare alla paura e al dolore delle famiglie di chi si devasta la salute lavorando e di chi da, quel lavoro, non torna più a casa". Ricorda i dati: "La nostra provincia lo scorso anno ha visto 7 persone morte lavorando, peggiorando la situazione di 12 mesi prima"- E, in questi primi mesi 2024, " i numeri sono sotto agli occhi di tutti".

Guidetti invita quindi a "fare scelte importanti, come quella di dare tutto il supporto possibile al tavolo provinciale che si occupa di sicurezza sul lavoro e che vorrei fosse il luogo in cui progettare davvero come migliorare la situazione di Reggio. Quando dico progettare intendo sia la messa a terra di operazioni concrete, a cominciare dalla necessità di avere più controlli, più coordinati e concentrati nei settori ad alto rischio, a cominciare dall’edilizia, sia la produzione di una spinta morale, etica e culturale che spieghi alle imprese, ai lavoratori e ai cittadini che la sicurezza sul lavoro è un diritto che tocca tutti. Mi rendo conto che morale, etica e cultura non siano le parole più frequentate ma se la politica vuole tornare ad essere credibile deve ripartire da qui". Da qui, l’invito al presidente della Provincia Giorgio Zanni: "Convochi urgentemente il tavolo, con queste premesse. In tal caso avrà il nostro supporto. Così come mi limito a osservare che il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, ha preso una posizione chiara proprio per quel che riguarda la cronica mancanza di personale all’Ispettorato del Lavoro in Italia e nello specifico a Reggio, istituzione chiave per presidiare la sicurezza".