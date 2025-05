"Subito stop al biometano". Richiesta ufficiale in Regione

Richiesta di sospensione dell’iter per il progetto dell’impianto di biometano previsto a Santa Vittoria di Gualtieri. E’ stata presentata con lettera formale al presidente della Regione, Michele de Pascale, firmata dal sindaco gualtierese Federico Carnevali, dai capigruppo consiliari Andrea Catellani, Silvio Borgonovi e Stefania Cacciani, con Paolo Ferrarini, portavoce del comitato Aria Buona. Il messaggio al governatore dell’Emilia-Romagna è chiaro: ‘Sospensione dell’iter autorizzativo in corso per l’impianto di biometano previsto a Santa Vittoria di Gualtieri’. ’Questa azione – aggiungono dal municipio – si inserisce, in un percorso di mobilitazione condiviso da istituzioni e cittadini, che ha visto l’espressione di pareri contrari all’opera da parte del Comune di Gualtieri, dell’Unione Bassa Reggiana e della Provincia, tutti approvati all’unanimità nei rispettivi consigli‘.

Il sindaco, evidenziando la determinazione a rappresentare in modo coeso l’opposizione all’iter autorizzativo, e per garantire una partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, ha accolto le proposte del comitato Aria Buona" di poter partecipare ad un’audizione alla Commissione Regionale Territorio, Ambiente e Mobilità, coinvolgendo anche l’intera rappresentanza politica di Gualtieri, per portare direttamente le preoccupazioni legate alla sicurezza idrogeologica, al futuro dell’agricoltura e alla qualità dell’aria. Si richiede pure che capigruppo e comitato possano partecipare alla Conferenza dei Servizi, che entro fine maggio dovrebbe autorizzare o meno il progetto.

Antonio Lecci