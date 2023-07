"Subito telecamere ai Musei"

Danno ragione al professor Bruno Brenno Ferrari, che è intervenuto sulla vicenda del furto ai Musei Civici sul nostro giornale ieri, i consiglieri comunali di Coalizione Civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli:

"Ringraziamo il prof. Ferrari per aver posto il tema ed essere stato chiaro: come è possibile che il museo non sia un luogo sicuro? Il Palazzo dei Musei è dotato di un sistema di allarme e di personale di sorveglianza all’apertura e chiusura dell’edificio, non è invece dotato di un sistema di telecamere interno".

I due consiglieri fanno riferimento al recente furto, avvenuto all’interno del Palazzo dei Musei, di otto reperti di paltenologia della Collezione Chierici, dal mediocre valore economico ma dall’altissimo valore scientifico. Un colpo messo a segno sicuramente su commissione da un qualche collezionista capace di capirne il valore intrinseco.

"Il caso delle telecamere assenti – continuano i due consiglieri di Coalizione Civica – ricorda per molti versi ciò che accadde nel 2014 alla vicina Galleria Parmeggiani (anch’essa senza videosorveglianza fino ad allora, oggi invece provvista; ndr) dove sparirono una placca in oro con smalti, una fistola in argento dorato, un medaglione d’oro a forma di quadrifoglio, un medaglione circolare e un frammento di cintura in rame dorato. Uno di quei reperti fu poi ritrovato a casa di un quarantenne reggiano, che fu denunciato per ricettazione. Ma nulla si sa degli altri reperti, di sicuro valore artistico.

Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine, dal canto nostro proporremo come amministratori, alla discussione di bilancio, di inserire la videosorveglianza ai Musei Civici".