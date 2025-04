Successi al Golf Terre di Canossa durante la Festa della Liberazione

Venerdì scorso la Louisiana Gastronomica, giocata a coppie, ha dato il via al lungo fine settimana agonistico legato alla Festa della Liberazione al Golf Terre di Canossa. Piergiovanni Crotti e Glauco Bedogni sono stati i migliori assoluti pareggiando il par del campo di 72 colpi. Nella categoria netta Veronica Faelli e Andrea Brianti (50) hanno superato di misura Gianluca Preti e Marco Chiossi al termine di un avvincente e tiratissimo testa a testa.

Il giorno seguente Mauro Bisculi è tornato alla vittoria. Lo ha fatto nella Adidas Golf Cup completando le 18 buche da campionato in 76 colpi. In prima categoria Ettore Burani (38) ha avuto la meglio su Luca Vecchi Fossa, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche, così come ha fatto in seconda Claudia Terzi (40) nei confronti di Corrado Storchi.

Il fine settimana ha avuto epilogo con la tappa del Bretagna Tour, circuito che premierà i migliori con la finale in Bretagna. Leonardo Prampolini ha vinto con 82 colpi, Andrea Bissoli (37) e Italina Cerioli (41) si sono imposti nelle categorie nette.

