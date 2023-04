Successo all’Ema del torneo di pinnacolo di amici e volontari

Nei giorni scorsi si è svolto con successo il torneo di pinnacolo aperto ai volontari e amici di Ema. L’iniziativa è stata organizzata nell’ampio garage della sede della pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze Odv di Casalgrande. Ventotto coppie si sono sfidate a suon di scale e tris, passando una serata in compagnia e dando così vita ad una sana e spensierata competizione. Vincitori del torneo la coppia Zanti-Rebottini, amici e colleghi della Croce Rossa del comitato di Castellarano, che si sono aggiudicati il primo premio. L’Ema di Casalgrande ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno aderito al torneo di pinnacolo: "Complimenti a tutti i partecipanti e grazie per la bellissima serata in compagnia – dicono da Ema Casalgrande –. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari che si sono adoperati per l’ottima riuscita dell’iniziativa. Far parte di Ema significa anche questo".

Tante sono le attività promosse dalla pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze, impegnata assiduamente anche nei servizi di soccorso di emergenza compiuti nel territorio di competenza.

m.b.