Successo di ’The sound of Loppo’ Solidarietà nel ricordo di Adriano

È stato come sempre un successo l’evento "The Sound of Loppo" dedicato ad Adriano Marzo, un giovane appassionato di musica e legato agli amici, vittima di un incidente stradale. La settima edizione della festa, ospitata al parco del Gruppo Sportivo Tagliata, a Guastalla, ha permesso di offrire un pomeriggio-sera di animazioni con musica dal vivo, rock, il suono dell’hang di Paolo Borghi, fino ai vari stand della gastronomia e al mercatino molto variegato e colorato. Sul palco, per i ringraziamenti, sono saliti anche gli amici di Adriano, nonché organizzatori della festa, oltre ai genitori del giovane scomparso: papà Cataldo e mamma Gabriella hanno speso parole commoventi nel ricordo del figlio, confermando come tutto il ricavato del memorial sia destinato alla Croce rossa locale per l’acquisto di un’automedica. Già ora un’ambulanza per l’emergenza-urgenza porta il nome di "The Sound of Loppo", donata grazie agli incassi delle prime edizioni di questa festa. La stessa ambulanza è stata presente, in servizio con i volontari, durante l’intera manifestazione.