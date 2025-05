Successo per gli alunni ‘spazzini’

Pulire gli spazi pubblici mentre si cammina. Una iniziativa che ieri mattina ha coinvolto con successo bambini delle scuole d’infanzia e alunni delle scuole elementari di Luzzara e delle frazioni, grazie all’evento ’Plogging: raccogliere camminando’, un’attività di sensibilizzazione ambientale che unisce movimento e rispetto per la natura e per gli spazi pubblici a disposizione della collettività, patrocinata dal Comune. Le varie operazioni sono state coordinate da gruppi di volontari e dalla polizia locale, garantendo così la sicurezza nelle aree coinvolte dall’iniziativa. Gli alunni delle classi prime e seconde, insieme ai piccoli delle scuole dell’infanzia di Luzzara e di Codisotto, sono stati inoltre impegnati in laboratori creativi e giochi a tema ambientale, oltre che con animazioni al Parco degli Alberi.