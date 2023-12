Successo per il ’Cicciolo d’oro’. Vittoria ad Alessandro Anceschi

Pieno successo, grazie anche al bel tempo, per la festa del Cicciolo d’oro, che si è svolto in una assolata domenica in una rinnovata piazza di Campagnola riservata agli spazi espositivi e al mercatino, mentre l’area della cottura dei ciccioli è stata spostata in via Vettigano, in una specie di viale dei sapori della tradizione, dove ha trovato posto anche lo spazio per la cottura del mega cicciolo da 180 chili, distribuito ai tanti visitatori al termine della festa. Alla fine la vittoria è andata ad Alessandro Anceschi, seguito da Sauro Marastoni e da Renzo Malavasi. Miglior under 30 è stato Andrea Cipolli, mentre nel campo femminile è stata premiata Sonia Piergentili, la quale ha garantito la "quota rosa" tra i norcini impegnati tra i numerosi paioli alimentati da fuoco a legna. Soddisfazione piena è stata espressa da Aristide Gozzi, presidente dell’associazione del Cicciolo d’oro che da anni organizza questa manifestazione: "Abbiamo finalmente riproposto questa iniziativa senza restrizioni, portando i paioli fuori dalla nuova piazza, per evitare possibili danni da unto alla pavimentazione".