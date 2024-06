Successo per la Fiera del Cavallo. Giochi, sfilata e premiazione

Grande partecipazione alla XXXVII Fiera del Cavallo del Ventasso, la storica manifestazione che celebra l’antica razza del cavallo del Ventasso e che si è conclusa domenica scorsa nel centro di Ramiseto con giochi equestri eseguiti da un gruppo di artisti giunti da Velletri (Roma), che si sono impegnati in uno spettacolo veramente affascinante con i loro cavalli ben ammaestrati. La Fiera, organizzata e curata dalla Pro loco di Ramiseto, presidente Francesco Saporito, con il patrocinio del Comune, è iniziata venerdì con l’arrivo e l’accoglienza dei cavalli giunti da ogni parte. Sabato è stato il giorno centrale della manifestazione fieristica con la sfilata dei cavalli, ossia la Rassegna del Cavallo del Ventasso, alla quale è seguita la premiazione dei migliori esemplari a cura di esperti e delle autorità presenti tra cui il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, oltre all’assessore Cristiano Dolci. A completare il quadro di una manifestazione unica dell’Appennino, i giochi per bambini, il mercato ambulante sia sabato che domenica e pranzo a cura della Pro loco di Ramiseto. Infine domenica pomeriggio Ballo Country con Wild Angels in piazza G. Baisi, spettacolo "L’isola dei Cavalli" ed estrazione dei premi della lotteria.

s. b.