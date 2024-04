Successo per la sagra dell’Ottava di Pasqua

Successo a Gualtieri per la tradizionale sagra dell’Ottava di Pasqua, che si è svolta in centro a Santa Vittoria, con il fine settimana soleggiato che ha favorito le varie iniziative proposte dagli organizzatori tra mostre, musica popolare, degustazione e luna park in centro paese. La sagra è stata arricchita quest’anno da mostre documentarie e fotografiche, fino al raduno di auto d’epoca e sportive, con decine di vetture, anche storiche e di grande pregio, che sono state esposte nel cortile di palazzo Greppi. Inoltre, sempre nel cortile esterno dello storico palazzo, si è svolto il raduno dei trattori e di macchine tuning, fino allo stand dei norcini con la cottura in "presa diretta" dei ciccioli, con l’antico sistema e i vari segreti per ottenere il prodotto ancora più saporito.

Una festa di tradizione che si rinnova ogni anno il fine settimana successivo alla Pasqua, con la frazione gualtierese che si anima anche con gli stand delle associazioni locali, che propongono materiale illustrativo sulle attività che vengono svolte durante tutto l’anno sul territorio locale, a favore dei cittadini. La sagra di Santa Vittoria diventa l’occasione per mostrare la storia del paese con foto e scorci della frazione diventata celebre per i "Cento violini", ai quali si deve la nascita del liscio, oltre che come culla del sistema cooperativo, ideato proprio a Santa Vittoria, una frazione che da sempre mette in evidenza una forte vitalità attraverso i suoi abitanti.