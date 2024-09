Succiso, sviene e batte la testa. Soccorso escursionista 68enne

Sviene e batte la testa: soccorso un escursionista. Un 68enne residente a Reggio ieri mattina era andato con la moglie a fare una passeggiata nella zona di Succiso. Lasciata l’auto nei pressi del Passo di Succiso, hanno imboccato il sentiero Cai 675 che porta alle sorgenti del Secchia. Si tratta di un sentiero con una pendenza che aumenta costantemente. L’uomo arrivato in prossimità della sella del Casarola si è sentito male ed è svenuto. Nel cadere ha battuto la testa procurandosi una ferita molto profonda. La moglie ha immediatamente chiamato il118 che ha attivato la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino stazione Monte Cusna e l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello, con a bordo un tecnico di elisoccorso del Cnsas e l’ambulanza. L’elisoccorso è arrivato sul posto, poco dopo l’uomo si è ripreso e dopo valutazione da parte del medico anestesista, il paziente è stato caricato sull’elicottero e trasportato all’ospedale di Reggio Emilia. La squadra del Cnsas ha poi camminato fino a raggiungere la moglie del 68enne, che stava bene ed è stata accompagnata in sicurezza alla sua auto.