’Sugar’ cittadino onorario. La proposta di Luca Vecchi:: "Artista simbolo di reggianità"

Il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, vuole Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari tra i cittadini onorari. La proposta, anticipata nel pomeriggio alla stampa, è stata fatta ieri sera alla seconda Commissione consiliare Scuola, attività ed istituzioni culturali, sport e tempo libero. Da 23 anni il cantante reggiano vive a Casa Corvi, frazione di Pontremoli a Massa-Carrara (Toscana). La sua tenuta, altrimenti conosciuta come Lunisiana Soul, corrisponde a tutti gli effetti con la sua residenza. "Sono in contatto ormai da diversi mesi con un gruppo di cittadini di Roncocesi – afferma Vecchi – che stanno raccogliendo firme per dare la cittadinanza onoraria a Zucchero, che a Reggio è nato ed è cresciuto".

Sugar Fornaciari "è un artista di valore internazionale – aggiunge Vecchi – che ha sempre messo in risalto, nella attività musicale che lo ha visto eccellere, il grande amore che lo lega alla sua e nostra terra, le tradizioni familiari, i rapporti con amici e vicini di casa, sinanche il dialetto e un certo modo di essere reggiani in cui tutti ci riconosciamo". "Quella di Zucchero è una vicenda esemplare: partito dalla piccola frazione di Roncocesi si è esibito nei più importanti palcoscenici del mondo, ha avuto ed ancora ha collaborazioni prestigiose con star conosciute da un pubblico vastissimo. E, in questo, il suo essere reggiano emerge proprio dal palco, nei testi dei brani che scrive e nell’immaginario che porta in scena in Italia e al di fuori dei confini nazionali. I due straordinari concerti di pochi mesi or sono, per i 40 anni di carriera, sono stati il suggello di una bellissima storia reggiana, fatta di umanità e di successo". "Credo che saremo felici – conclude il primo cittadino – di poterlo riabbracciare al più presto per conferirgli la cittadinanza onoraria e confido in un pronunciamento unanime in Sala del Tricolore".