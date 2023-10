Sugar, l’abbraccio della sua Reggio: "Il mio funerale? Lo vorrei qui"

"Non so mica se mi merito tutto questo". In queste parole, le prime che pronuncia appena sceso dall’auto, c’è tutto Adelmo Fornaciari in arte Zucchero, 68 anni, l’artista di Roncocesi che ha conquistato il mondo.

Quella stessa emozione umile e genuina la riporta in Sala del Tricolore, in un discorso pieno di significato: "Grazie a tutti, sindaco, Consiglio e paesani. Speravo di avere questo riconoscimento, perché sono figlio di questa terra e adesso ne sono diventato anche padre, qui ci sono i miei figli, i miei parenti, i miei cugini e mio fratello. Qui vorrei morire, la funzione vorrei farla qui nella basilica".

A Roncocesi tutto è iniziato, prima di trasferirsi con la famiglia in Toscana.

"Tutto è partito dal calcinculo che veniva per San Biagio. Lì per la prima volta ho ascoltato musica seria, i Rolling Stones, i Beatles, poi artisti di colore. Musica che era per pochi, ma ha il ritmo che mi piace, la sensualità, il modo di cantare… Era come se fossi sempre stato dentro quella musica lì". Fornaciari lo sa: "Il blues non si insegna, o ce l’hai dentro o non puoi farlo. Blues significa malinconia e io mi sono chiesto tanto da dove venisse, se è stato generato dall’essere sradicato da Roncocesi, da mia nonna con cui passavo le giornate, mio zio ‘Guerra’ che più rosso di così non si poteva, litigava con don ‘Tagliatella’ poi la domenica lo chiamava a mangiare perché era da solo, come don Camillo e Peppone". Quel don, Giovanni in realtà, gli ha cambiato la vita: "Mi dava la possibilità di suonare l’organo in chiesa gratis, perché non avevo i soldi. Mi dispiace per Forte dei Marmi, ma lo stile di vita è completamente opposto a quello in cui sono nato e cresciuto. Mio padre mi diceva sempre che è più importante il frigo pieno di un vestito firmato, che la sostanza è meglio dell’apparenza. Non apprezzo chi se la tira, questa cultura viene dai miei che erano molto critici, guai anche se volava una bestemmia, anche se eravamo atei. Invece la vita ti porta a incontrare situazioni dove il rispetto ti viene a mancare, pensate che quando sono andato a Forte dei Marmi ero talmente per bene che si era sparsa la voce che fossi gay".

Per l’artista i valori sono fondamentali: "Voglio sdrammatizzare l’emozione di essere in luogo così leggendario e mitico per Reggio e tutta l’Italia, di cui avevo solo sentito parlare da mio padre e da mia nonna. Io al museo dei fratelli Cervi ci andavo ogni anno, perché mi aveva colpito talmente tanto questa storia così terribile e ingiusta che come fai a non soffrirci. Perciò è ovvio che tutti lì fossero antifascisti e anche io sono venuto su con questo odio per i fascisti, e la musica blues l’ho scelta perché non ci sono bandiere, confini o patrie. È la musica dell’anima e io me ne nutro, per non schiantarmi il cuore".

Le radici "diventano sempre più grandi e forti, non mi sento mai a casa se non qui e cerco sempre di tornare, penso sempre a Reggio. Oggi sono passato da Boretto, dove andavo al lido con mio padre e mio fratello, ho mangiato uno gnocco e mortadella buonissimo, altro che i ristoranti stellati, poi sono passato da Cadelbosco sopra dove andavo a giocare a pallone, e infine da Roncocesi". Infine un aneddoto: "La sapete quella di Paul AnKa? Sono lì che sto scrivendo, d’estate, quando Paul mi chiama arrabbiatissimo perché avevo fatto un video in cui prima della canzone mettevo in scena questa verità: lui doveva venire a suonare a Reggio, la gente era lì che aspettava, passano 20 minuti, iniziano le scuse, passa mezz’ora e la gente inizia a borbottare, lo staff si scusa che è proprio in ritardo. Dal pubblico uno si alza uno e dice ‘Paul Anka ander a cagher!’. Ecco, questa in sintesi è la reggianità".