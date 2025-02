"Sui binari ritardi e fermate soppresse, situazione insostenibile"

Finisce all’attenzione del Consiglio regionale la problematica della linea ferroviaria Reggio-Guastalla, tra ritardi delle corse e soppressioni di fermate ad alcune stazioni tra la città, Bagnolo e Novellara. Il consigliere regionale leghista Tommaso Fiazza ha presentato un’interrogazione con cui chiede alla giunta dell’Emilia-Romagna risposte su "una questione che sta diventando insostenibile, che peggiora la qualità del servizio, già insufficiente". A lui si aggiungono anche gli interventi dei consiglieri comunali locali. "I servizi pubblici devono essere efficienti, ma anche adeguati ai bisogni dei cittadini. Finora la Regione ha operato scelte sbagliate, procedendo con molta improvvisazione. L’assessore regionale deve rispondere a queste domande e abituarsi a lavorare insieme agli amministratori locali, perché solo attraverso il confronto con il territorio si possono trovare soluzioni condivise, senza penalizzare ulteriormente cittadini e pendolari", dice Cristina Fantinati di Novellara. Aggiunge la collega guastallese Elisa Rodolfi: "I disagi presenti sulla linea ferroviaria Reggio-Guastalla sono ormai conosciuti da anni. I lavoratori pendolari, gli studenti, gli utenti in genere che utilizzano questo servizio da tempo devono subire pure i disagi per il riammodernamento della linea. È il momento di trovare soluzioni reali e condivise, per non penalizzare il nostro territorio".