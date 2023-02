"Sui binari situazione da terzo mondo Abbiamo ripulito, ora state attenti"

Tanti rifiuti abbandonati sono stati recuperati ieri mattina in occasione dell’iniziativa ‘Ripuliamo Scandiano’. Una quindicina di volontari hanno preso parte con impegno all’attività di pulizia che ha coinvolto un’ampia area del territorio scandianese. "C’è stata una grande partecipazione – dice il coordinatore Marco Barbanti, referente di ‘ReggioemiliaRipuliamoci’ nonché consigliere comunale di minoranza del Movimento 5 Stelle a Scandiano – e siamo riusciti a ripulire il tratto di strada partendo dalla stazione ferroviaria fino alla rotonda di Chiozza. E’ stato raccolto tanto pattume, portato poi in discarica. Un sabato alternativo, dedicato alla nostra amata terra". Complessivamente sono stati raccolti una decina di grandi sacchi di cui uno pieno di bottiglie di vetro-lattine e un altro era colmo di plastica. Rinvenuti pure tantissimi mozziconi di sigarette, almeno 5mila secondo un calcolo del consigliere Barbanti. Al termine della mattinata sono stati dunque trovati parecchi rifiuti gettati da persone incivili che hanno deturpato l’ambiente: purtroppo episodi analoghi si registrano spesso non solo a Scandiano e nel comprensorio ceramico, ma anche in molti altri comuni della nostra provincia.

"Siamo certamente soddisfatti per la partecipazione dei volontari – evidenzia il coordinatore Marco Barbanti – alla nostra iniziativa che si svolta a Scandiano. Esprimiamo però grande amarezza per i rifiuti e per questi comportamenti maleducati da parte dei cittadini che non hanno nulla a che vedere con il sistema del ‘porta a porta’ attivo a Scandiano". Una volontaria che ieri ha aderito all’iniziativa, al termine dell’importante attività di pulizia, ha poi lanciato un appello ai cittadini per evitare in futuro di compiere altre azioni simili: "Amici scandianesi, soprattutto voi ragazzi, abbiamo trovato la stazione e i binari in uno stato da terzo mondo. Ve lo abbiamo pulito con amore e con fatica: fatelo per noi, ma anche per voi, abbiate cura dell’ambiente in cui vivete". Matteo Barca