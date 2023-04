Sui sentieri del Monte Duro Una escursione del Cai Val d’Enza

Il Monte Duro è senza dubbio una delle montagne più interessanti e affascinanti dell’Appennino reggiano, sia per la caratteristica mole ammantata di boschi, ben visibile da più parti, sia per le sue caratteristiche ambientali.

Salendo dalla pianura lungo la Statale 63 tra Vezzano e Casina il Monte Duro si innalza all’improvviso quasi a voler sbarrare la valle del Crostolo con i suoi fitti boschi di Cerri, Frassini, Carpini e specialmente di Pini Silvestri, che caratterizzano in particolare le sue pendici. Per la sua importanza dal punto di vista ambientale il territorio del Monte Duro, che si estende nei Comuni di Vezzano, Casina e Viano, è un’area ZSC (Zone Speciali di Conservazione), su una superficie di 411 ettari (https:ambiente.regione.emilia-romagna.ititparchi-natura2000rete-natura-2000sitiit4030010). Il sito ricade interamente nel Paesaggio naturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde.

Per i suoi folti boschi è una zona particolarmente indicata e utilizzata per le attività di Terapia Forestale. Il Monte Duro è luogo ideale per l’escursionismo: è infatti attraversato da una bella rete di sentieri curata dal Cai con la collaborazione anche dell’Uisp, che qui ha dedicato un sentiero a Loris Bonacini, suo storico dirigente scomparso nel 2019.

Proprio sul Monte Duro la Sottosezione Cai Val d’Enza Geb organizza da anni una escursione, che quest’anno è in programma domenica 30 aprile. Il percorso inizierà a Cà de Caprari di Montalto (332 m), attraversando subito il suggestivo altipiano di Montalto: si imboccherà prima una stradina asfaltata, e dopo poco si arriverà a Possione, per prendere il sentiero Cai 622 che porta a Cuccagna di sotto. "Da qui – spiegano gli organizzatori dell’escursione, Giuseppe Zannini e Simone Sassi - continueremo la salita inoltrandoci sempre più nel bosco, incrociando poi un bivio alla nostra destra per andare ad inaugurare una fontanella realizzata dalla famiglia Sassi, da cui sgorgano acque limpide e fresche dalla vena del fosso". Il percorso proseguirà nei bellissimi boschi del Monte Duro fino a raggiungerne la vetta (738 m).

Si proseguirà in discesa sul versante sud seguendo il sentiero 622, da dove si arriverà in un luogo dedicato alla Beata Vergine della Chiara con una bella postazione per picnic. Continuando su un bel sentiero in discesa si arriverà a Ca’ di Rosino (356 m) per visitare una casa museo e tornare poi al punto di partenza.

Alla fine della escursione sarà possibile gustare una ricca merenda con gnocco fritto e salumi preparata dalla Polisportiva di Montalto. Il percorso prevede un cammino di 45 ore, con un dislivello di 570 metri e una lunghezza di 11,5 km. Info: www.gruppoescursionistibibbiano.it.