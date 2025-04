"Sul biometano resto contrario. E devo incontrare de Pascale"

Non ci sta il sindaco di Gualtieri, Federico Carnevali (foto), alle contestazioni sul progetto Biometano per Santa Vittoria: "Ho dato la mia disponibilità ad incontrare le opposizioni per concordare azioni comuni senza passare da mozioni o interrogazioni che allungano i tempi, ma nessuno ha mai chiesto di vederci. Chiedo da settimane un incontro col presidente della Regione de Pascale, con la presenza dei capigruppo di opposizione e del comitato Aria Buona. Se questo incontro verrà concesso, il gruppo GualtieRinnova vorrà partecipare oppure agirà in maniera autonoma? Ritengo inoltre strumentale la questione dei tempi di informazione: se ci sono motivi ostativi questi valgono all’inizio del procedimento come a procedimento in corso. Inoltre, ho chiarito che si proverà fino in fondo a non autorizzare tale impianto, ma che se ciò non dovesse riuscire preferisco portare a Gualtieri delle compensazioni (che la legge prevede) piuttosto che avere l’impianto e basta. Rispetto alla propaganda invito il gruppo di opposizione a rileggere il nostro programma elettorale: scoprirà che non c’è traccia del… biometano".