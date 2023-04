"Sul “Bruco” il Comune deve dare più informazioni"

Non si placa la polemica sul progetto di smantellamento del ponte pedonale alla stazione ferroviaria, che dovrà essere sostituito da un sottopasso che, oltre a collegare ai binari, porterà verso la zona sportiva, scolastica di Pieve e verso l’ospedale. Le contestazioni di numerosi cittadini sono forse dettate dai diversi dubbi sul progetto, di cui non si è probabilmente informato abbastanza in fase preliminare. Per questo il consigliere comunale di opposizione, Gianluca Soliani, ritiene opportuno che "l’amministrazione comunale pubblichi in forma integrale, mettendo pure in rete, la perizia che ha preceduto l’importante manutenzione del ponte eseguita nel 2020 e gli eventuali altri documenti tecnici sui quali si basano le affermazioni della giunta comunale. E’ opportuno pure che il Comune indichi, con precisione, l’entità del "contributo" che l’ente pubblico dovrà sostenere per la realizzazione del sottopasso. La mia richiesta non è una sfida, ma più semplicemente la richiesta della presa di posizione della pubblica amministrazione su una questione che, a giudicare dagli interventi di molti cittadini, risulta assai controversa. E’ necessario che venga accompagnata da riscontri documentali ed essere il più possibile precisa". Intanto, dalla prossima settimana è previsto lo smantellamento del ponte pedonale.