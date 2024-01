Sul bus una mezza dozzina di contusi. Sotto accusa la banchina cedevole

Sono almeno una mezza dozzina i passeggeri che risultano aver riportato dei traumi dopo la sbandata dell’autobus di linea, finito fuori strada l’altro pomeriggio sulla Provinciale che collega Rio Saliceto a Correggio. Dopo la pensionata 73enne di Rolo portata in ospedale in ambulanza, per motivi precauzionali e con lesioni lievi, poco più tardi si è aggiunta una studentessa di Campagnola. E poi altri quattro studenti, che dopo essere stati a casa hanno manifestato dolori diffusi e hanno preferito farsi visitare in pronto soccorso. La polizia locale, che ha eseguito gli accertamenti, non esclude che in queste ore altri passeggeri, notati visibilmente doloranti sul luogo della sbandata, si siano recati a farsi visitare, con la lista dei refertati che potrebbe aumentare ulteriormente, arrivando anche a una decina di persone, pur se con escoriazioni e traumi molto lievi.

L’incidente si è verificato verso le 13,20 di lunedì in via San Lodovico a Rio Saliceto, al confine con Correggio. Una sessantina i passeggeri, soprattutto studenti che rientravano da scuola verso Fabbrico, Rolo, Campagnola, Rio Saliceto. Pare che l’autista fosse al primo viaggio in quella tratta, affiancato da un collega che forniva indicazioni. Un cedimento della banchina, in un tratto di recente sottoposto a sistemazione strutturale, sarebbe la causa del rovesciamento dek mezzo su un fianco.

Una situazione tipica in quella carreggiata, già più volte teatro di incidenti con la stessa dinamica. La polizia locale ha eseguito approfonditi controlli nel punto in cui si è verificata la sbandata, con attenzione al ciglio della carreggiata dove nelle scorse settimane sono stati eseguiti lavori con movimentazione di terreno.

Antonio Lecci