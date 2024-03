Sul Crinale la gara dello Scusin. E per Pasquetta tutti al ristorante

Ecco lo Scusin, antica tradizione pasquale della montagna che consiste nella battaglia di uova sode e colorate dove vince l’uovo più resistente, evento che apre alla festività, organizzato quest’anno dall’Associazione Centro Storico di Castelnovo Monti. L’antico gioco popolare si svolge, come da tradizione, nel centro storico di Castelnovo dove arrivano decine di ceste di uova sode colorate che i contendenti (nonni, padri, nipoti) acquistano per sfidarsi allo scusin. Pasqua e Pasquetta (domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile) sono le due giornate di maggior affollamento. Saranno protagonisti la musica e le esibizioni degli artisti di strada. Chi vorrà potrà anche pranzare all’aperto assaggiando le prelibatezze preparate da "Gusto Parma" (prenotazione al 333 9613460). Evento al quale contribuiscono diverse realtà del territorio, grazie allo storico contributo degli Alpini, addetti alla cottura di migliaia di uova colorate e distribuite ai partecipanti allo scusin. Gli operatori turistici di Ventasso, Febbio, ma soprattutto di Cerreto Laghi, hanno sperato fino a tre giorni fa di avere il supporto della neve nel weekend di Pasqua, ma non è andata così: la pioggia e l’alta temperatura ha lasciato poca traccia dell’ultima nevicata, coperte solo le vette. Cristina Zampolini, agente immobiliare di Castelnovo Monti e presidente provinciale Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), nata e cresciuta professionalmente a Cerreto Laghi, crede nel futuro del centro turistico del crinale appenninico, con o senza neve. "L’importante è sapere accompagnare il cambiamento stagionale, - afferma la presidente Zampolini - adeguare iniziative e programmi alle caratteristiche delle nuove stagioni. Il maltempo anche in questo weekend di Pasqua non è altro che la conclusione negativa di una stagione invernale senza neve e impianti fermi. In questi giorni qualunque siano le condizioni del tempo, lo sappiamo per esperienza, faranno il pieno bar e ristoranti, perché nessuno rinuncia ad un giro in montagna dove si mangia bene. Soprattutto il giorno di Pasquetta che, nel rispetto della tradizione del ‘fuori porta’, tanti raggiungeranno le località più note dell’Appennino, anzi molti hanno prenotato il pranzo presso qualche famoso ristorante". I turisti dell’Appennino, a parte quelli che hanno la seconda casa hanno girato pagina. "Già stiamo ricevendo richieste di alloggi da famiglie per i mesi di maggio e giugno – aggiunge la Zampolini - perché molti temono l’arrivo del caldo come l’anno scorso". Settimo Baisi