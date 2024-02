Sul finale, la spaccatura. Ora tocca a Roma risolvere

Proprio in vista dello striscione d’arrivo, il centrodestra, dopo avere a lungo sostenuto il nome di Giovanni Tarquini, si è spaccato: soprattutto per la posizione di Fratelli d’Italia, che non ha ufficializzato il sostegno al noto avvocato nemmeno a livello provinciale. Costringendo di fatto anche i vertici nazionali di Lega e Forza Italia a un’ulteriore riflessione prima di confermargli luce verde, con gli "azzurri" molto più propensi dei colonnelli di Salvini a chiudere la partita. Si vorrebbe tentare, nei corridoi romani, di recuperare alla causa anche i gerarchi della Meloni, ma la strada appare impervia. In casa Fdi si pensa quindi di rilanciare la candidatura, ad partitum a questo punto, di Alessandro Aragona. Per cementare il voto di destra e poi sfruttare il consenso raggiunto mediante l’apparentamento con Tarquini in caso di ballottaggio.

Le riserve per un pieno sostegno a Tarquini sono poi le solite: il suo ruolo di legale del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, e il non poter sventolare la bandiera di un candidato proprio: il citato Aragona che il pensiero di poter diventare il primo sindaco non di sinistra a Reggio l’ha accarezzato più volte. Poi, a parte i ragionamenti sottotraccia, ci sono le dichiarazioni ufficiali. Più attendista quella della Lega, più chiara quella dei forzisti, il cui coordinatore provinciale Gianluca Nicolini forte anche dell’appoggio di quello regionale, Valentina Castaldini, commenta: "Non credo proprio, pur sapendo che non si possono buttare a mare a livello nazionale alleanze consolidate nel tempo per una questione locale, che i vertici nazionali del partito negheranno l’appoggio a Tarquini, più volte manifestatogli anche da nostri esponenti di alto livello. Dispiace che Fratelli d’Italia gli abbia chiuso le porte in faccia, e confidiamo che facciano un passo indietro. Se non avverrà, diventa allora ragionevole pensare anche a uno scenario in cui Fdi presenti un suo candidato allo scopo di portare via più voti al Pd che è quello che conta: l’importante è che non volino stracci tra di noi".

Effettivamente fino a pochi giorni fa anche i meloniani reggiani parevano pronti a sostenere Tarquini, alla luce anche di un recente direttivo dove l’appoggio al penalista reggiano era stato confermato a larghissima maggioranza. Poi le cose sono cambiate e allora la Lega di Reggio ha una posizione più sfumata: "Come Lega reggiana abbiamo confermato l’appoggio a Tarquini, ma è lui stesso a scrivere che attende il responso dei vertici nazionali dei nostri partiti e io ovviamente non posso decidere per il mio. Di sicuro – aggiunge il coordinatore provinciale Roberto Salati - il no di Fratelli d’Italia in Regione, ci stupisce: è stato repentino e strano. Se avessero espresso questa posizione qualche mese fa, si poteva pensare ad altre strade: ora è complesso".

Gabriele Gallo