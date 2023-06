Sul palco c’è Daniela Pes Canta in lingua inventata

Stasera al teatro Sociale di Gualtieri, alle 21,30, prosegue la programmazione estiva con il concerto dedicato alla tradizione sarda, elettronica e folk con protagonista Daniela Pes, a presentare ’Spira’, il suo album di esordio, prodotto da Iosonouncane e avvolto dal canto di un’artista dal talento multiforme, votata alla destrutturazione della forma canzone e alla decostruzione della lingua, per creare un mondo sonoro esoterico in cui l’arcaico, il contemporaneo e il futuribile si uniscono come nella danza gravitazionale di due galassie in procinto di fondersi. ’Spira’ è la lingua che ritorna suono, il suono che diventa utopia. Classe 1992, nata in Gallura, una formazione jazzistica alle spalle che le consente una assoluta libertà compositiva, fra le peculiarità di Daniela Pes c’è sicuramente l’utilizzo della voce come strumento e il lavoro sulla dimensione testuale: in ’Spira’, l’artista sarda canta infatti in una lingua che non esiste. Antiche parole galluresi, frammenti di termini italiani, vocaboli totalmente inventati sono le molecole organiche di una lingua inedita in cui i versi sono svincolati dalla metrica e le parole non sono veicolo di un concetto, bensì puro suono, come grani di un rosario fonetico articolato, inaccessibile dal punto vista razionale ma inebriante dal punto di vista emotivo. Lunare e misterica, Daniela Pes accede alla dimensione primordiale del linguaggio per definire un nuovo archetipo di comunicazione. Enigmatica come un oracolo greco, trasporta il pubblico nei meandri di un’iniziazione. Composte alla chitarra, al pianoforte e con il software Ableton nell’arco di tre anni, le tracce di ’Spira’ si sviluppano come flussi sonori più che come brani.

a.le.