Sul palco del Valli il teatro dei sogni

Al Festival Aperto, domani alle 20.30 - e in replica sabato 11 ottobre, alle 18 - il Teatro Municipale Valli, accoglie "Theatre of Dreams": della Hofesh Shechter Company. "Theatre of Dreams", attraverso il linguaggio della danza, indaga il mondo della fantasia, dei sogni e del subconscio, rivelando paure, speranze, desideri ed emozioni. Gli interpreti danno vita sul palco all’interazione tra poesia e realtà, accompagnati dalla musica e dalla composizione cinematografica tipica del coreografo, che ritorna a Reggio Emilia, città che lo ha accolto diverse volte, che riunisce danzatori internazionali.

"La magia del teatro e della danza – dice Hofesh Shechter – è proprio quella di permetterci di essere più in sintonia con gli altri. In questo spettacolo tentiamo di far cadere le definizioni in modo che le comunità possano mescolarsi. Lo spettacolo dal vivo ci trasporta nel mondo dell’immaginazione, dove possiamo sognare, volteggiare e lasciarci alle spalle le preoccupazioni rispetto al mondo reale. Allo stesso tempo voglio che il pubblico sia cosciente del fatto che quello che vede è falso e che quello che crede di vedere è il risultato dei suoi pensieri e delle sue proiezioni". Lo spettacolo è un concentrato potente, che prevede luci lampeggianti, scene di nudo integrale maschile, parti nudo femminile e musiche ad alto volume per le quali verranno messe a disposizione del pubblico dei tappi auricolari. Hofesh Shechter, nato a Gerusalemme nel 1975, appartiene alla generazione di artisti nati e cresciuti in Israele e poi emigrati nel mondo.

Stella Bonfrisco